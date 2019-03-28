Беларусь пока не намерена вступать в ЕС – министр

У Беларуси пока что нет желания вступать в Европейский союз. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Олег Кравченко, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".



Отношения между Беларусью и Европейским союзом Кравченко видит как отношения соседей, которые помогают друг другу, не создают проблем, вместе являются донорами, а не только потребителями региональной безопасности.



"ЕС должен рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС, потому что у нас такого желания пока что нет", - обратил он внимание.



По словам дипломата, белорусская сторона рассчитывает на успешное развитие отношений с Евросоюзом, так как стороны объединяют общие интересы.



Кроме того, Кравченко заявил, что Беларусь с оптимизмом смотрит на перспективы завершения переговоров с Европейским союзом по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии.

За последние дни ситуация с подписанием соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом принципиально не изменилась, но стороны находятся на "позитивном треке взаимодействия", отметил дипломат.



Кравченко рассчитывает, что соглашение будет подписано до того момента, как стоимость шенгенской визы вырастет до 80 евро.



"Мы находимся, я бы сказал, уже на финальном этапе. Хотя гарантий каких-то давать не хотелось бы, потому что это двусторонний процесс. Но мы с оптимизмом смотрим на перспективы завершения переговоров", - сказал заместитель министра.

