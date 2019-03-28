В делах ГБР "засветились" более 30 народных депутатов

Более 30 народных депутатов фигурируют в уголовных делах, которые расследуют следователи Государственного бюро расследований. Об этом сообщил на пресс-конференции в Укринформе в четверг директор ведомства Роман Труба.



"У нас есть уголовные дела, в которых мы вызываем или будем вызывать народных депутатов. Участниками являются более 30 народных депутатов, в отношении которых мы будем осуществлять их допрос и принимать решение о предоставлении их действиям юридического анализа", - сказал он.



Труба рассказал, что больше всего народных депутатов фигурирует в деле о нецелевом использовании бюджетных средств.



"У нас есть основания говорить, что, возможно, депутаты имеют отношение к нецелевому использованию государственных средств. Именно в таком уголовном производстве есть наибольшее количество депутатов, которые будут вызваны и к которым у нас есть вопросы", - отметил глава ведомства.



По словам чиновника, по данному делу некоторые из нардепов уже допрошены. "Вызовы все еще направляются, и депутаты еженедельно к нам приходят и дают показания", - сказал он.



Труба отказался конкретизировать, о каком именно уголовном производстве идет речь. Он также сообщил, что следователи привлекли финансистов и экономистов, которые помогают им установить точную сумму ущерба.



