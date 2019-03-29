В Украину в пятницу придет потепление из Европы

В Украине в пятницу, 29 марта, спокойную и преимущественно сухую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, а также с Западной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, поэтому температура немного повысится, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается, лишь в Карпатах – небольшой мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла, в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.



В Киеве 29 марта без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 марта самая высокая температура днем была 20,6° в 1903 году, самая низкая ночью -10,8° в 2013 году.



В Украине в субботу, 30 марта, без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, на востоке ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12 тепла.



В Киеве 30 марта без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

