Названа причина взрывов в Кропивницком

Прокуратура Кировоградской области сообщила, что взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Об этом в четверг, 28 марта, информирует пресс-служба прокуратуры.



В прокуратуре отметили, что взяли на контроль ход досудебного расследования по взрывам.



"Установлено, что чрезвычайное происшествие случилось на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности во время транспортировки и перекачки газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн", - говорится в сообщении.

