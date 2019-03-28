НАПК направило в полицию материалы о нарушениях в финотчетах Зеленского и Гриценко

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило нарушения в промежуточных финансовых отчетах об использовании средств избирательного фонда для проведения предвыборной кампании 17 кандидатов в Президенты, а материалы по руководителю студии "Квартал 95" Владимиру Зеленскому и председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко направлены в Национальную полицию.



Об этом сообщила член НАПК Наталия Корчак на брифинге, передают Українськi Новини.



"В НАПК поступило 44 промежуточных отчета. 22 из них были без нарушений избирательного законодательства. 5 отчетов были с нулевыми фондами. В 17 отчетах мы нашли нарушения", - сказала она.



Одно нарушение касалось неправильного оформления отчета, а остальные - формирования отчета с налоговым долгом.



"Ответственность за получение взноса с соответствующим ограничением несут распорядители фонда. Когда они узнают, что средства получены с налоговым долгом, то обязаны перечислить их в государственный бюджет... В отношении распорядителей господина Гриценко и Зеленского материалы о невозвращении или игнорировании возвращения направлены в Национальную полицию", - сообщила Корчак.



В промежуточных отчетах указана информация о поступлении и использовании средств по состоянию на 18 марта.



Окончательные отчеты должны быть по кандидатами до 15 апреля с указанием информации о поступлении и использовании средств по состоянию на 29 марта.



Никакие ограничения относительно размера избирательного фонда законодательством не предусмотрены.

