Мужчина сжег язык из-за одержимости энергетиками

Учитель из Австралии, страдающий зависимостью от энергетических напитков, показал сожженный язык и призвал не следовать его примеру. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Дэн Ройалс (Dan Royals) опубликовал фото своего покрытого язвами языка в социальных сетях и рассказал, что долгое время ежедневно употреблял пять-шесть энергетических напитков, пока врач не заявил, что они разъедают его язык.



Дэн признался, что также курит, но не считает, что это как-то повлияло на состояние языка. «Просто чтобы было понятно: я забочусь о здоровье полости рта, но это все энергетики. Посмотрите на мой язык и представьте, что они делают с внутренними органами», — сказал Ройалс.



В каждой банке его любимого напитка содержится около 58 граммов сахара.



Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают, что напитки с высоким содержанием сахара и высокой кислотностью могут наносить ущерб зубам и полости рта.

