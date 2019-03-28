Brexit будет вновь обсуждаться в британском парламенте в пятницу

Обсуждение ситуации с Brexit в очередной раз пройдет в британском парламенте в пятницу.



"Обсуждение предложения, касающегося выхода Великобритании из ЕС", - указано в расписании, опубликованном в четверг канцелярией Палаты общин.



При этом лидер Палаты общин Андреа Лидсом, выступая в парламенте, заявила, что любое предложение должно соответствовать правилу, определенному спикером парламента, - оно не должно быть тем же самым, что выносилось на рассмотрение в прежние два раза.

