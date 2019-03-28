Коломойский внесен в базу сайта "Миротворец"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский внесен в список сайта "Миротворец" (в базу "Чистилище"). Причиной появления профиля И.Коломойского в этом проекте указано следующее: "Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".



В профиле бизнесмена содержится информация о том, что он - олигарх, бизнесмен-миллиардер, основатель промышленно-финансовой группы "Приват", контролирует крупнейшую в Украине медиагруппу "1+1 медиа".



Отмечается, что с 1995 года имеет гражданство Израиля и Кипра.



Приводится также биография И.Коломойского из открытых источников.



В начале марта он дал интервью BBC Newsnight, находясь в Израиле.



Сайт "Миротворец" создан в 2014 году, позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан".

