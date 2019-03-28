Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для автомобилей

Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для автомобилей

Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для новых автомобилей.

Согласно новым правилам, к 2030 году их размер должен снизиться на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года.

Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к 2030 году должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств является сокращение выбросов на 15% к 2025 году.

Нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя, включая электромобили и гибридные машины.