Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для автомобилей

Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для новых автомобилей.



Согласно новым правилам, к 2030 году их размер должен снизиться на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года.



Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к 2030 году должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств является сокращение выбросов на 15% к 2025 году.



Нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя, включая электромобили и гибридные машины.

