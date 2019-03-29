Лето в Украине увеличилось до четырех месяцев - геофизики

Средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась на неделю и составляет 124 дня, то есть четыре месяца. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.



В сообщении приводится опровержение ранее прозвучавшего заявления заведующей отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой относительно того, что климатическое лето сократилось до двух месяцев.



"На самом деле, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, то есть четырех месяцев, а не двух, как утверждает Вазира Файзуловна", - говорится в сообщении.

