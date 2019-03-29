Столтенберг остается генсеком НАТО на новый срок

Столтенберг остается генсеком НАТО на новый срок

Североатлантический альянс продлил мандат Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года - до 30 сентября 2022 года", - сообщили в альянсе.

Союзники также выразили свою поддержку работе генсека "по адаптации и модернизации НАТО".

"Для меня честь – решение союзников НАТО о продлении моего срока пребывания в должности генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему", - написал Столтенберг в Twitter.

Отметим, что действующий мандат Столтенберга как генсекретаря альянса истекает в следующем году.