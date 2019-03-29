Столтенберг остается генсеком НАТО на новый срок

Североатлантический альянс продлил мандат Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.



"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года - до 30 сентября 2022 года", - сообщили в альянсе.



Союзники также выразили свою поддержку работе генсека "по адаптации и модернизации НАТО".



"Для меня честь – решение союзников НАТО о продлении моего срока пребывания в должности генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему", - написал Столтенберг в Twitter.



Отметим, что действующий мандат Столтенберга как генсекретаря альянса истекает в следующем году.

