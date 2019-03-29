Незаконное обогащение: в САП обнародовали список 65 закрытых дел

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла все 65 производств по признанной неконституционной статье о незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также обнародовала полный список закрытых дел, передает УНН.



Как сообщили в пресс-службе, несмотря на то, что решение Конституционного Суда о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, которой предусматривалась уголовная ответственность чиновников за незаконное обогащение, является окончательным, не подлежит обжалованию и не может быть пересмотрено, САП принял решение о закрытии уголовных производств, в которых о подозрении сообщено еще не было и закрытия производств в отношении подозреваемых, предварительное следствие по которым продолжается.



По состоянию на 28 марта 2019 года закрыто 65 уголовных производств.



При этом в САП добавили, что ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствах, которые расследовали детективы НАБУ, достигает 1 млрд 334 млн 446 тыс. грн, 1 млн 137 тыс. долл. и 531 тыс. евро.



В сообщении пресс-службы также предоставила полный перечень всех закрытых уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение).

