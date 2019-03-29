Reuters: власти Венесуэлы решили запретить Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы приняли решение запретить лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет на основании нарушений, обнаруженных в его финансовой декларации. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвиса Аморосо.



"В соответствии со статьей 105 налогового кодекса Венесуэлы генеральное контрольное управление приняло решение лишить Хуана Гуайдо права занимать любую государственную должность на максимальный срок [15 лет], установленный законом", - сказал чиновник.



По словам Аморосо, данное решение было принято на основании нарушений, обнаруженных в финансовой декларации лидера венесуэльской оппозиции.



В феврале Генеральное контрольное управления Венесуэлы начало проверку декларации об имуществе Гуайдо. Это было сделано в связи с возникшими подозрениями, что лидер оппозиции, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, скрыл или подделал содержащиеся в ней данные, а также получил деньги от международных и национальных структур, не предоставив какое-либо обоснование.

