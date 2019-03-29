Названы возможные преемники Терезы Мэй

Наиболее вероятными преемниками Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании названы четыре политика, сообщает Financial Times.



Новым британским премьером может стать бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, нынешний глава МИД Джереми Хант или министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.



Издание утверждает, что члены правящей в Британии Консервативной партии поддержат кандидатуру именно Гоува. Его шансы на пост премьера выше оценивает и букмекерская контора Betfred.



Напомним, Мэй пообещала уйти в отставку, как только Великобритания выйдет из состава Евросоюза.



Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. Парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

