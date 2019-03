НВО выложил трейлер сериала "Чернобыль"

Телеканал HBO выложил трейлер сериала Chernobyl/«Чернобыль».



Сериал в приближенном к реальности формату расскажет об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий аварии, сообщает itc.ua.



Роль главного героя, ученого Валерия Легасова, сыграл Джаред Харрис (The Crown, Mad Men), в проекте также отметились такие известныеактеры, как Стеллан Скарсгард (Melancholia, Good Will Hunting) и Эмили Уотсон (Hilary and Jackie, Breaking the Waves), сыгравшие функционера Бориса Щербину и физика-ядерщика Ульяну Хомюк.







Сценарий к проекту из пяти серий написал Крэйг Мазин, который начинал как автор комедий («Без чувств», «Очень страшное кино 3,4», «Мальчишник в Вегасе 2,3»), однако в числе его последних проектов значатся более серьезные «Белоснежка и охотник 2» (2016) и «Ангелы Чарли» (2019). Режиссером выступил Юхан Ренк (Breaking Bad), съемки проходили в Вильнюсе (Литва).



Премьера сериала Chernobyl/«Чернобыль» от HBO состоится 6 мая 2019 года.