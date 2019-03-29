В Киеве из-за капремонта частично ограничат движение транспорта на Южном мосту – КГГА

В Киеве с 1 по 28 апреля в связи с капитальным ремонтом Южного моста частично ограничат движение транспорта.



Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, с 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля во связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп.Н.Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

