Эрдоган обвинил США в финансовом давлении на Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что страны Запада, прежде всего США, виновны в провоцировании экономического кризиса в его государстве.



Об этом президент Турции сказал на встрече с представителями соцмедиа в Анкаре, сообщает корреспондент Укринформа.



«За манипуляциями, которые имели место в августе 2018 года на валютном рынке Турции стоят попытки отдельных стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару», - заявил Эрдоган.



Он выразил убеждение, что таким образом делаются попытки повлиять в том числе на политическую ситуацию в стране накануне местных выборов, которые состоятся в Турции 31 марта.



Эрдоган указал на снижение инфляции в Турции и уменьшение ставок по кредитам. Но подчеркнул, что этот вопрос «гораздо шире», его решение осуществляется на уровне государства, а не является делом руководителей в регионах.

