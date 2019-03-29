США назвали потраченные на оборону Украины деньги

США за пять последних лет потратили более 1,3 млрд долларов на то, чтобы Украина улучшила свою обороноспособность и взаимодействовала с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон, сообщают в пятницу, 29 марта, Известия.



"США с 2014 года выделили Украине больше 1,3 млрд долл. на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО", - говорится в сообщении.



По его словам, США поддерживают евроатлантические стремления Украины, но вступлению в НАТО препятствуют территориальные вопросы, в том числе и "крымская проблема".



Ранее американский лидер согласовал в бюджете на 2019 год увеличение финансовой помощи, предоставляемой Украине.



Известно, что совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 миллионов, ранее выделенных Пентагону, составляет почти 695,7 миллиона долларов.

