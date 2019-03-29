США назвали потраченные на оборону Украины деньги

США назвали потраченные на оборону Украины деньги

США за пять последних лет потратили более 1,3 млрд долларов на то, чтобы Украина улучшила свою обороноспособность и взаимодействовала с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон, сообщают в пятницу, 29 марта, Известия.

"США с 2014 года выделили Украине больше 1,3 млрд долл. на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО", - говорится в сообщении.

По его словам, США поддерживают евроатлантические стремления Украины, но вступлению в НАТО препятствуют территориальные вопросы, в том числе и "крымская проблема".

Ранее американский лидер согласовал в бюджете на 2019 год увеличение финансовой помощи, предоставляемой Украине.

Известно, что совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 миллионов, ранее выделенных Пентагону, составляет почти 695,7 миллиона долларов.