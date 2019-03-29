Тимошенко заверила, что протестов в случае ее поражения на выборах не будет

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заверила, что в случае поражения на президентских выборах ее политическая сила не будет инициировать никаких массовых протестов или акций.



"Хочу сейчас просто успокоить всех, кто меня слышит. Я знаю, что сейчас агрессивно нагнетается ситуация в стране - о каких-то новых майданах, восстаниях, силовых противостояниях <...> Я могу вам сказать, что ничего подобного не будет", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".



В четверг на Украине завершился срок публикаций данных опросов избирателей об их готовности отдать голос за того или иного кандидата на выборах 31 марта. Лидером симпатий, как и прежде, остается выдвиженец партии "Слуга народа" Владимир Зеленский - от 26% до 28%, вторую строчку, которую ранее уверенно занимала Юлия Тимошенко, теперь серьезно оспаривает действующий президент Петр Порошенко. По данным агентства "Рейтинг", у обоих по 17%, а вот опросы Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии дают Порошенко 18%, а Тимошенко только 13%.

