Нефть показала рекордный квартальный рост цен

Мировые цены на нефть эталонных марок завершают квартал рекордным подъемом почти за 10 лет. Как сообщает Интерфакс, это стало возможным благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций.



Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу, 29 марта, подорожали на $0,27 (0,4%) - до $68,09 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,31 (0,52%) - до $59,61 за баррель.



Отмечается, что в первом квартале 2019 года цена Brent выросла на 27%, стоимость WTI подскочила на 31%. Это рекордный рост со второго квартала 2009 года, благодаря чему нефтяной рынок по сути отыграл падение, которое наблюдалось в конце прошлого года.



Аналитики ожидают, что ралли на нефтяном рынке, скорее всего, продолжится и во втором квартале.

