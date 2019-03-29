Нефть показала рекордный квартальный рост цен

Нефть показала рекордный квартальный рост цен

Мировые цены на нефть эталонных марок завершают квартал рекордным подъемом почти за 10 лет. Как сообщает Интерфакс, это стало возможным благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу, 29 марта, подорожали на $0,27 (0,4%) - до $68,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,31 (0,52%) - до $59,61 за баррель.

Отмечается, что в первом квартале 2019 года цена Brent выросла на 27%, стоимость WTI подскочила на 31%. Это рекордный рост со второго квартала 2009 года, благодаря чему нефтяной рынок по сути отыграл падение, которое наблюдалось в конце прошлого года.

Аналитики ожидают, что ралли на нефтяном рынке, скорее всего, продолжится и во втором квартале.