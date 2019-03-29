Раскрыта масштабная схема с закупками медоборудования фирмой из орбиты Гаевского

Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователем СУ ГУ ЧП в г.. Киеве объявлено подозрение директору ООО "Инмед Украины" по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Установлено, что директор предприятия, которое является поставщиком медицинского оборудования, в нарушение требований Постановления Кабинета Министров Украины "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия", при реализации интервенционных ангиографических систем необоснованно завысил наценку на этот товар, чем нанес государству ущерб на сумму более 6 млн гривен.

В рамках следствия в помещениях общества проведены обыски, во время которых изъято оригиналы финансово-хозяйственных документов по приобретению и реализации медицинского оборудования.

В настоящее время директору ООО "Инмед Украина" сообщено о подозрении по ч. 5 ст.191 УК Украины и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

Прокуратура фамилии директора фирмы не называет, но согласно ресурсу Opendatabot.ua, директором ООО "Инмед Украина" является Милый Олег Иванович, а конечным бенефициаром - Гаевский Константин Станиславович.

Подробнее о деятельности Гаевского рассказывает в своем депутатском обращении к Генеральному прокурору Украины депутат Межфракционного объединения "В защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий "Запрещено запрещать" Андрей Деркач.

Он указывает, что на территории Украины функционирует ряд предприятий, конечным бенефициаром которых является Гаевский Константин Станиславович (Украинец, уроженец г. Житомир, 07.07.1967 г.р.). В частности, таких как: ООО "УМТ+", ЗАО "УМТ", ООО "Медторг", ООО "НПО "ДИКСИОН Украина".

"Вышеуказанные юридические лица фигурируют в многочисленных уголовных производствах, внесенных в Единый реестр досудебных расследований в разных регионах Украины, связанных с продажей медицинской техники по тендерным процедурам Минздрава и областным департаментам здравоохранения", - подчеркивает депутат, перечисляя производства.

Деркач также отмечает, что в средствах массовой информации Гаевский К.С. известен тем, что более 10 лет является единственным поставщиком медицинского оборудования фирмы Toshiba Medical (МРТ/КТ — аппараты, УЗИ, рентгены, прочее) на территорию Украины.

"Гаевский К.С. создал ряд фирм за рубежом, в Словакии, на которые получил эксклюзивное право продажи оборудования Toshibа и продолжил его поставлять в Украину через свои украинские компании. Продажа медицинской техники осуществлялась по тендерным процедурам, по явно завышенным ценам. Однако, вместо новых аппаратов "Toshibа", фирмы Гаевского К.С. поставляли в украинских больницы устаревшие, уже бывшие в употреблении, и часто не пригодные к эксплуатации запчасти", - говорится в документе.



Деркач также отмечает, что Гаевский находится "под надежной "крышей" одного из оперативных подразделений СБУ и тесно сотрудничает с так называемыми "смотрящими", кураторами в медицинской сфере". Одним из таких, по словам нардепа, является Домбровский Александр Рудольфович, который "является куратором в медицинской сфере от СБУ и лоббирует интересы Гаевского".

"Несмотря на установленные и исследованные в СБУ факты предоставления компаниями Гаевского К. С. ( "УМТ+", "УМТ", "Медторг", "НПО "ДИКСИОН Украина") органам таможенного контроля недостоверных сведений о стоимости аппаратов при перемещении на территорию Украины устаревшего оборудования "Toshibа" и используя подконтрольные компании в Словакии ("In Med sro", "In-X medical sro", "SVS T002 SRO", "Panax FCS sro", "Integral Col Servis sro") с целью незаконного вывода средств государственного и местного бюджетов в особо крупных размерах, схемы продолжают функционировать и приносить сверхприбыль своему владельцу и покрывающим, преступные действия, лицам", - пишет Деркач, и просит Генерального прокурора зарегистрировать производство и проверить приведенные в обращении факты. Источник: https://censor.net.ua/n3119087