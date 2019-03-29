В Польше украинца осудили за убийство топором в игровом зале

Суд в польском городе Познань осудил украинца до 15 лет лишения свободы за убийство топором мужчины в игровом зале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.



Окружной суд в Познани вынес приговор 23-летнему гражданину Украины в виде 15 лет лишения свободы за убийство топором мужчины в игровом зале в городе Любонь в Великопольском воеводстве. Такого наказания просили адвокат подсудимого, и прокурор, и субсидиарный обвинитель.



Кроме того, суд постановил выплатить жене убитого мужчины 150 тыс. злотых (35 тыс. евро) возмещения, пишет издание.



Так, убийство в городе Любонь, недалеко от Познани, произошло 28 января прошлого года. По данным следствия, в тот день местную полицию сообщили о поджоге в зале игровых автоматов. Полиция, прибывшая на место, обнаружила в сожженном здании тело мужчины с заметными ранениями.



При вскрытии выяснилось, что мужчина погиб в результате удара топором по голове и в грудную клетку.



В убийстве прокуратура обвинила 23-летнего украинца. Он признался в совершении преступления уже во время следствия.



Украинца также обвинили в хранении наркотиков и причинении пожара в игровом зале.



Во время судебного процесса по этому делу украинец признал свою вину и извинился перед семьей погибшего.



По словам обвиняемого, в ночь, когда произошло убийство, он употреблял алкогольные напитки.



"Я пошел (поиграть) в автоматы, проиграл всего 100 злотых... Потом вышел из дома, хотел поиграть еще раз. Я взял с собой топор. Я ударил не острой частью, а обухом... Потом поджег какую-то газету и бросил в корзину", - сказал обвиняемый.



Он добавил, что после совершения преступления понимал, что его задержат и думал, самому не сдаться полиции. Однако окончательно этого не сделал.



Отвечая на вопрос прокурора о мотиве преступления, мужчина сказал: "Я уже год думаю об этом, и не могут даже себе ответить на этот вопрос. Этот человек ничего плохого не сделал".

