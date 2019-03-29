Huawei на четверть увеличила чистую прибыль

Чистая прибыль телекоммуникационной компании Huawei по итогам 2018 года выросла по сравнению с предыдущим годом на 25,1% в годовом выражении, до 59,3 млрд юаней (около $8,81 млрд). Об этом говорится в опубликованном финансовом отчете компании.



Так, выручка от реализации продукции увеличилась за отчетный год на 19,5%, до 721,2 млрд юаней (около $107,16 млрд). На продукцию для потребительского сектора впервые пришлась основная часть выручки компании - 48,4%.

