Названы лучшие страны для криптобизнеса

Эстонию назвали лучшей страной для бизнеса в сфере криптовалют и блокчейна. Таковы результаты исследования Doing Crypto Index, проведенного экспертами белорусской общественной инициативы Летучий университет, сообщает Deutsche Welle.



Для первого этапа исследования были выбраны государства, где наиболее заметно распространение блокчейн-технологий в последние годы. Оценка проводилась по трем направлениям: политические, правовые и инфраструктурные условия. Именно совокупность этих трех критериев дает наиболее полную картину о стране с точки зрения условий ведения в ней криптобизнеса.



Лидером в рейтинге Doing Crypto Index оказалась Эстония - там сложились благоприятные условия по всем трем направлениям.



Эстонские власти воспринимают технологии блокчейну достаточно благосклонно и считают их приоритетным направлением государственного развития. Эстония была одной из первых стран мира, которая приняла специальные поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые позволяли вести в стране криптобизнес.



Более того, в Эстонии в целом можно достаточно быстро открыть бизнес и легко его вести - это результат очень прогрессивной юрисдикции в таких сферах, как электронное резидентство и электронный нотариат. Второе место в рейтинге заняла Австралия, третье - Сингапур. Украина заняла последнее место из 23 стран, ситуация в которых была проанализирована специалистами.

