Озвучен актерский состав приквела Игры престолов

Первый приквел фэнтезийного сериала Игра престолов уже получил постоянный актерский состав. Издание Deadline назвало имена актеров, которые снимутся в продолжении популярной саги.







В списке значатся Маркиз Родригез, Джон Симм, Ричард МакКейб, Джон Хеффернан, а также актриса-подросток Дикси Эджерикс.



До этого также появлялась информация об участии в сериале актеров Наоми Уоттс и Джоша Уайтхауса.



Сценарий для проекта создает писатель Джордж Мартин, автор серии книг Песнь Льда и Пламени, положенной в основу оригинального сериала.

