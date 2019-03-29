Саммит Украина-ЕС состоится 8 июля - СМИ

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля.



Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.



"Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля", - написал он.



Йозвяк добавил, что от Евросоюза в заседании примет участие президент Европейского совета Дональд Туск.



"Туск примет участие (в саммите - ред.) со стороны ЕС. Остается большой вопрос, кто будет представлять Киев", - написал журналист.



Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко 20 марта выразил надежду, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в начале лета.

