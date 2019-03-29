Зеленский не придет на дебаты из-за гастролей "Вечернего квартала"

Телеканал "UA.Перший" пригласило кандидатов на пост президента Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского, которого ранее вызывал на дебаты Анатолий Гриценко, на эфир политического ток-шоу "Обратный отсчет".



Шоу состоится в пятницу, 29 марта, в 18:30, пишет "Украинская правда".



По замыслу, зрители смогут проголосовать за одного из участников программы во время прямого эфира онлайн или по телефону



Телеканалу пока не известно, придут ли лидеры социологических опросов в эфир, "чтобы представить свои стратегии и ответить на вопросы ведущих, экспертов и аудитории".



В команде Зеленского "Украинской правде" сообщили, что он на ток-шоу не придет.



В пресс-службе кандидата заявили, что штаб Зеленского не подтверждал редакторам проекта "Обратный отсчет" его участия в теледебатах на "UA: Перший" в связи с тем, что две недели длится гастрольный тур "Вечернего Квартала" по городам Украины.



"Сегодня, 29 марта, в 17:00 и 20:00 состоятся два концерта в городе Бровары. График гастрольного тура был запланирован еще в 2018 году и обнародован на официальном сайте студии "Квартал 95", – пояснили в пресс-службе Зеленского.



В команде Тимошенко УП также сказали, что она не придет на дебаты на "Суспільне".



Источники в окружении действующего президента сказали, что в графике Порошенко визита на "Суспільне" нет, зато он планирует в 21 часов быть в эфире ТРК "Украина".

