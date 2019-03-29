Взрывы в Кропивницком: двум лицам объявили подозрения

По факту масштабных взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции двум лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировоградской области в пятницу, 29 марта.



В частности, подозрение объявили руководителю ООО Элан-Ви и главному инженеру этого предприятия.



Сообщается, что сейчас прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.



Напомним, 27 марта в 20:00 в службу спасения поступило сообщение о пожаре с последующим взрывом на автомобильной стоянке по улице Киевская в Кропивницком. Загорелись пять грузовиков и десять легковых автомобилей. Пожар ликвидировали в 22:45. В результате происшествия пострадали четыре человека.

