В Украине женщин больше чем мужчин

В одной из "самых женских стран мира, в Украине, женщины составляют 55% населения. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с Клубом деловых женщин в г. Черновцы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.



"В Украине, одной из "самых женских" стран мира (женщины составляют 55% населения), представительство женщин в Верховной Раде составляет лишь 12%. Ощутимая положительная тенденция в правительстве, где сейчас есть пять женщин. На местном уровне, в сельских советах 51% депутатов - женщины", - сказала Климпуш-Цинцадзе.



Вице-премьер-министр также добавила, что сегодня наблюдается переосмысление роли женщин в украинском обществе. Происходит стремительное увеличение роли женщин в политике и бизнесе. Сейчас постоянно растет количество женщин-предпринимателей, которые открывают частный бизнес и добиваются успеха.



"Около 40% украинских предпринимателей - женщины, а среди малого бизнеса - половина. Существенно меньше женщин среди руководителей компаний и предприятий - всего 30%, но динамика здесь положительная: все больше компаний доверяют женщинам руководство. Женщины составляют большинство в общественных организациях", - добавила Климпуш-Цинцадзе.



На сегодняшний день растет понимание, что гендерное равенство - мощный ресурс для развития общества, имеет не только моральное значение, но и может измеряться в совершенно конкретных экономических категориях и цифрах. Как показывают исследования МВФ, повышение женского участия на рынке труда приводит к стремительному росту ВВП.



Вице-премьер-министр также привела примеры заработной платы среди мужчин и женщин нескольких стран мира. Средняя заработная плата мужчин в Украине превышает заработную плату женщин на 24,4%. По данным Евростата, во всех странах ЕС мужчины на высших должностях получают оплату больше чем женщины. Наибольшая разница - в Венгрии (33,7%), Италии (33,5%), Чехии (29,7%), Словакии (28,3%), Польши (27,7%), Австрии (26,9% ), Германии (26,8%) и Португалии 25,9%).



По ее мнению, не ратифицировано Стамбульская конвенция - это манипуляция вокруг гендерной политики, которая является составной гибридной войны.



"Манипулирование вокруг гендерной политики является составной гибридной войны. При таких условиях именно гендерная тематика является очень удобной для этого. Именно поэтому в Украине до сих пор не ратифицирована Стамбульская конвенция. Именно поэтому мы имеем антигендерные обращения депутатов областных и городских советов, шаблонные, наполненные манипуляциями и искажением фактов", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

