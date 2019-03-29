Почти 40% киевлян не подписали договор с врачом

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявляет, что у 37,5% киевлян возникнут проблемы с получением медицинских услуг с 1 апреля из-за неподписания деклараций с врачами.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.



Так, по его словам, около 1,7 млн киевлян подписали декларации с врачами, а с 1 апреля перестает финансироваться "красный список" - те граждане, которые не подписали декларацию с врачом.



До 1 января 2019 года "красный список" финансировался в размере 240 гривен в год на человека, с 1 января по 1 апреля - 120 гривен, а с 1 апреля - вообще не будет финансироваться.



"То есть можем констатировать, что с 1 апреля у 37,5% киевлян возникнут проблемы с получением медицинских услуг. Неотложная и экстренная помощь будут и впредь предоставляться, но, например, получить медицинскую справку (на работу, в бассейн, для получения водительского удостоверения и т.п.) те, у кого не подписана декларация с врачом - не смогут", - сказал Поворозник.



По его словам, граждане все равно должны будут выбрать врача и подписать декларацию.

