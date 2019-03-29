Для охраны избирательных участков привлекут курсантов

Кабинет Министров разрешил Министерству внутренних дел привлечь курсантов вузов и Национальной академии Национальной гвардии для обеспечения порядка на избирательных участках во время выборов Президента в 2019 году.



Об этом говорится в распоряжении правительства №197 от 13 марта, передают Українськi Новини.



"Согласно части пятой статьи 53 закона "Об образовании" согласиться с предложением Министерства внутренних дел о привлечении курсантов высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления Министерства внутренних дел, к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и порядка на избирательных участках во время проведения выборов Президента Украины в 2019 году", - сказано в нем.



Кроме того, распоряжением №198 от 20 марта разрешается привлечь к обеспечению безопасности курсантов Национальной академии Нацгвардии.



В документах не указано, какое количество курсантов планируется привлечь.

