Послы США и ЕС заявили о демократических выборах в Украине

Посол Соединённых Штатов Америки в Украине Мари Йованович и глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считают неопределенность на выборах Президента свидетельством демократии. Об этом дипломаты сообщили на встрече с наблюдателями миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), передают Українські новини.



"И что отличает Украину от некоторых ее соседей, это что за день до первого тура мы до сих пор не знаем, кто пройдет во второй тур. Это сила демократии, когда результат не предрешён", - сказала Йованович.



Аналогичную точку зрения выразил и Хьюг Мингарелли.



"Я хочу подчеркнуть, что у нас настоящие выборы соревновательной природы. И мы не видим этого во многих странах этого региона", - отметил представитель ЕС.



Он подчеркнул, что местные выборы в Украине с 2014 года проходили в соответствии с мировыми стандартами.



Как сообщалось, опубликованы рейтинги кандидатов за три дня до выборов. Зеленский продолжает лидировать в президентской гонке, на втором месте - Тимошенко, а на третьем - Порошенко.

