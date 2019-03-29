НАПК пригласило к себе Тетерука и Гриневич для дачи объяснений

Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 13 человек, среди которых народный депутат Андрей Тетерук и министр образования и науки Украины Лилию Гриневич, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"НАПК приглашает 13 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.



По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:



• Тетерука Андрея Анатольевича, народного депутата Украины, 10 апреля с 10.00 до 13.00;

• Гончарова Владимира Валентиновича, депутата Киевского городского совета, 03 апреля течение рабочих часов (повторно);

• Лукьяненко Владимира Григорьевича, депутата Березанского городского совета Киевской области, 10 апреля с 09.30 до 12.00 ;

• Непопа Вячеслава Ивановича, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, 01-03 апреля в течение рабочих часов (повторно);

• Герцун Андрея Васильевича, главного врача коммунального некоммерческого предприятия Фастовского районного совета "Фастовская центральная больница", 03 Апреля с 09.30 до 11.00;

• Пидлисного Владимира Ильича, директора Сумского областного центра занятости, 17 апреля с 10.00 до 15.00.



По признакам невыполнение законных требований Национального агентства:



• Гриневич Лилию Михайловну, министра образования и науки Украины, 10 апреля с 10.00 до 15.00;

• Серватяк Лилию Зиновьевну, начальника Управления государственной регистрации юридического департамента Львовского городского совета, 10 апреля в течение рабочих часов.



По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:



• Швеца Виктора Александровича, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 03 апреля в 10.00;

• Калинина Сергея Владимировича, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 02 апреля в 11.00.



По признакам несвоевременного представления декларации после освобождения:



• Швеца Виктора Александровича, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 03 апреля в 10.00.



По признакам непредставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:



• Буковского Романа Владимировича, депутата Киевского областного совета, 10 апреля в 10.30;

• Бондаренко Евгения Евгеньевича, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области, 04 Апреля в 14.00 (повторно);

• Калинина Сергея Владимировича, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 02 апреля в 11.00;

• Водько Сергея Сергеевича, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, 03 апреля в 15.00 (повторно);.



Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.

