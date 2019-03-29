НАПК пригласило к себе Тетерука и Гриневич для дачи объяснений
Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 13 человек, среди которых народный депутат Андрей Тетерук и министр образования и науки Украины Лилию Гриневич, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК приглашает 13 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
• Тетерука Андрея Анатольевича, народного депутата Украины, 10 апреля с 10.00 до 13.00;
• Гончарова Владимира Валентиновича, депутата Киевского городского совета, 03 апреля течение рабочих часов (повторно);
• Лукьяненко Владимира Григорьевича, депутата Березанского городского совета Киевской области, 10 апреля с 09.30 до 12.00 ;
• Непопа Вячеслава Ивановича, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, 01-03 апреля в течение рабочих часов (повторно);
• Герцун Андрея Васильевича, главного врача коммунального некоммерческого предприятия Фастовского районного совета "Фастовская центральная больница", 03 Апреля с 09.30 до 11.00;
• Пидлисного Владимира Ильича, директора Сумского областного центра занятости, 17 апреля с 10.00 до 15.00.
По признакам невыполнение законных требований Национального агентства:
• Гриневич Лилию Михайловну, министра образования и науки Украины, 10 апреля с 10.00 до 15.00;
• Серватяк Лилию Зиновьевну, начальника Управления государственной регистрации юридического департамента Львовского городского совета, 10 апреля в течение рабочих часов.
По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:
• Швеца Виктора Александровича, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 03 апреля в 10.00;
• Калинина Сергея Владимировича, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 02 апреля в 11.00.
По признакам несвоевременного представления декларации после освобождения:
• Швеца Виктора Александровича, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 03 апреля в 10.00.
По признакам непредставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:
• Буковского Романа Владимировича, депутата Киевского областного совета, 10 апреля в 10.30;
• Бондаренко Евгения Евгеньевича, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области, 04 Апреля в 14.00 (повторно);
• Калинина Сергея Владимировича, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 02 апреля в 11.00;
• Водько Сергея Сергеевича, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, 03 апреля в 15.00 (повторно);.
Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.