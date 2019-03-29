Amnesty International: прогноз по ситуации с правами человека в Крыму становится все мрачнее

В Крыму после оккупации и незаконной аннексии Россией в 2014 году отмечается значительное ухудшение ситуации по соблюдению прав человека. Об этом говорится в докладе Amnesty International, передает УНН.



"Отмечается значительное ухудшение ситуации по соблюдению прав человека на полуострове после его оккупации и незаконной аннексии Россией в 2014 году", - говорится в докладе.



По словам правозащитников, против откровенных критиков незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией и в дальнейшем активно проводится политика притеснений, угроз и запугиваний, которая часто направлена против активистов и выдающихся представителей крымскотатарской общины, а также к проукраинских активистов и общественных деятелей



"Прогноз по ситуации с защитой прав человека в Крыму становится все мрачнее", - отмечают в Amnesty International.



В докладе, в частности, отмечается, что в условиях репрессий, направленных на все общество, и запрета Меджлиса религия приобрела еще большее значение в общественной жизни этнических крымских татар, среди которых много практикующих мусульман.



"В этом контексте де-факто власти произвольно преследует все большее количество крымских татар, применяя российское антиэкстремистского законодательства. Обыски частных домов проходят регулярно, имея очевидно карательный характер, когда каждый предмет в доме переворачивается, а владельцы часто оказываются "под прицелом", - отмечают авторы доклада.



По их словам, властные структуры, осуществляющие обыски, особенно заинтересованы в религиозной литературе, которая есть в религиозных библиотеках Украины, но в то же время входит в перечень "экстремистской" литературы в России и поэтому считается запрещенными материалами.



Кроме того, по словам правозащитников, растет количество судебных преследований лиц за вероятное членство в исламистской движении Хизб ут-Тахрир - движение, которое официально признано "террористическим" в России и, соответственно, запрещено в Крыму, но не запрещено в Украине. В Крыму было много его последователей до российской оккупации.



"Против людей открывают производства по административным делам только за сам факт показа материалов, связанных с Хизб ут-Тахрир, как правило, речь идет о видеороликах, размещенных в социальных сетях, и событиях, которые предшествовали российской оккупации... В других случаях, как правило, вероятного (и во всех или в большинстве случаев недоказанного) участия лица в движении Хизб ут-Тахрир против тех, кого это касается, начинают уголовные производства, включая арест и досудебное содержание под стражей, этапирования в Россию и рассмотрение дела в военном суде Ростова на-Дону", - говорится в докладе.

