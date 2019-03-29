«Большой бокс»: Александр Гвоздик проведет первую защиту титула

В воскресенье, 31 марта, в 04:50 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» чемпион мира по версии WBC, непобедимый украинец Александр Гвоздик проведет первую защиту своего титула в поединке против француза Дуду Нгумбу.

На счету у Александра Гвоздика – 16 боев на профи-ринге, все закончились победой украинского боксера. Его соперник, Дуду Нгумбу, более опытный: у него 46 поединков и 38 побед. Но после триумфальной победы Александра Гвоздика в декабре 2018-го над Адонисом Стивенсоном, который много лет владел чемпионским поясом, Нгумбу кажется уже не столь опасным противником. Боксерский мир до сих пор обсуждает нокаут украинца. Но Александр уверен: не стоит недооценивать Дуду. Ведь в 2013 году француз отобрал титул интерконтинентального чемпиона WBO в полутяжелом весе у другого украинского боксера – Вячеслава Узелкова.

Боксерское противостояние Гвоздик – Нгумбу пройдет на 2300 Arena в Филадельфии, США. Украинские болельщики смогут посмотреть трансляцию поединка на телеканале «Интер» в воскресенье, 31 марта, в 04:50. Также в программе «Большой бокс» – эксклюзивные сюжеты об Александре Гвоздике и Василии Ломаченко.

«Я очень рад, что мы можем предоставить нашим болельщикам возможность быть сопричастными главным мировым боксерским событиям. Помимо трансляции главного боя Гвоздик – Нгумбу, в это воскресное утро «Интер» покажет поединок с участием Эгидиюса Каваляускаса, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Этот боксер находится на лидирующих позициях практически по всем ведущим боксерским организациям. По версииWBO, он и вовсе на первом месте в рейтинге. Вполне вероятно, в обозримом будущем Каваляускас сразится за чемпионский пояс».

Не пропустите первую защиту чемпионского титула украинцем Александром Гвоздиком в бою против француза Дуду Нгумбу, а также бой Эгидиюс Каваляускас – Рэй Робинсон – в это воскресенье, 31 марта, в 04:50 на «Интере» в программе «Большой бокс».