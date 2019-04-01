Вебинар по повышению лояльности клиентов от клиники Odrex и конференции Digital Healthcare

4 апреля в 16.00 в рамках конференции по медицинскому интернет-маркетингу Digital Healthcare состоится вебинар: «Повышение лояльности клиентов в медицине. Кейс клиники Odrex».



Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация обязательна:

https://forms.gle/zHCDisZwbX27Skvs8



Спикер: Анатолий Попель, ВРИО маркетинг-директора клиники Odrex.

С 2017 года курировал маркетинговые процессы бренда Odrex, участвовал в запуске Клиники сердца Odrex, службы скорой помощи и Страховой компании Odrex. Помимо этого — партнёр и креативный директор в POPEL Agency, CEO и основатель проекта CASES, основатель проекта Creative Practice.



Digital Healthcare — первая узкоспециализированная конференция по медицинскому интернет-маркетингу, которая состоится 24 мая 2019 года в Киеве. Она объединит все сферы онлайн-продвижения: SEO, PPC, SMM, e-mail-маркетинг, контент-маркетинг и колл-трекинг.

Среди спикеров конференции: Елена Щепина (Pfizer), Павел Пискун (Teva), Екатерина Лабецкая (Bookimed), Юрий Гладкий (Grape), Наталья Устименко (eSputnik), Александр Киселёв (Ringostat) и др.



Хотите узнать больше? Присоединяйтесь к нам 4 апреля в 16.00.

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