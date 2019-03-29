Доставка грузов из Европы в Украину оптимальными маршрутами

Компания Openteam предлагает клиентам перевозку разных грузов из Европы в Украину. Это одно из ключевых направлений организации. Опыт работы сотрудников транспортной компании позволяет выполнять работу быстро, грамотно, точно.

Какие товары транспортируются

Openteam проводит доставку самых разных товаров из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции, Чехии. Это может быть:

• транспортные средства;

• оборудование производственного и медицинского типа;

• товары из фармакологической сферы;

• брендовая одежда и обувь;

• бытовая химия;

• косметика.

Особенности доставки

Перевозка любого типа груза проводится на протяжении нескольких дней. И все благодаря высокому уровню развития транспортной инфраструктуры. За счет того, что на территории Европы расположено множество складов, жители Украины имеют возможность отправлять в страны зарубежья грузы, различные по габаритам.

Перед тем, как получить или отправить товар, обязательно должен быть разработан оптимальный маршрут. Все зависит от специфики груза, который планируется перевозить.

Что входят в услуги транспортной компании

Обратившись в Openteam, вы получаете не только доставку грузов из Европы в Украину, заказав ее на сайте https://openteam.com.ua/dostavka-gruzov-iz-evropy/. Вместе с этим, клиент получает:

1. Страхование. Компания предусматривает разные случаи, которые могут случиться по пути доставки груза. Это предоставит гарантии: принепредвиденной потери товара, клиенту возвращают деньги.

2. Складские услуги. Включают хранение, обработку и доставку в указанное место груза. Это позволяет создать комфорт для клиентов.

3. Таможенное оформление. Процедура помещения товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим и завершения действия этого режима в соответствии с требованиями и положениями Таможенногокодекса.

4. Автомобили для транспортировки. Компания имеет собственный автопарк, что позволят обеспечить постоянную связь с водителем, возможность отследить товар.

Это позволяет привезти товар в целостности и сохранности.

Оформляем услугу по перевозке

Главное направление деятельности компании Openteam — доставка грузов из Европы на территории Украины и наоборот. Чтобы воспользоваться услугами работников организации, заполните форму на сайте.

Специалисты свяжутся с заказчиком и обсудят детали. После приступят к прокладке оптимального маршрута. Налаженность процессов работы компании позволит не привлекать клиента в вопросы доставки. При этом сохраняется прозрачный и оперативный доступ к контролю грузоперевозки.

Ценовая политика

Стоимость перевозки груза зависит от ряда факторов:

• веса;

• габаритов;

• срочности;

• особенности маршрута.

При первичном обращении клиент может узнать только приблизительную стоимость. Только после оформления и проведения всех расчетов оглашается полная сумма за услугу.

Обратитесь к менеджеру компании. Оформите услуги без промедления.