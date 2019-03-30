Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлён ещё на год

Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год, это решение приветствовал министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак.



"Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал вчерашнее решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год, и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах, - говорится в сообщении на сайте ОБСЕ в субботу.



Действующий председатель напомнил, что СММ была уполномочена устанавливать факты конкретных инцидентов и сообщать о них, в том числе о предполагаемых нарушениях основных принципов ОБСЕ, на всей территории Украины.



"Наблюдатели - это глаза и уши организации, да и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", - приводится высказывание М.Лайчака в сообщении ОБСЕ.

