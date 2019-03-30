Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию Гордон объяснил, почему жевал галстук в прямом эфире в 2008 году.



"Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать", - рассказал Саакашвили.



Он признался, что привычка жевать галстуки у него появилась еще в пионерлагере Артек. "Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу", - сказал он.



Саакашвили добавил, что на данный момент находится на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря "отказу от галстуков".

