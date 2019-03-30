Брат не должен возвращаться в ринг ради денег - Виталий Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild рассказал о своем отношении к возможному возвращению в ринг Владимира Кличко.



«Владимир не должен никому и ничего доказывать. Он долго был на вершине бокса. Если он примет решение вновь бороться, если захочет снова пройти через муки подготовки, то получит мою полную поддержку.



Но он не должен возвращаться в ринг ради денег. Он и так является успешным бизнесменом после завершения карьеры», - сказал Кличко.



Напомним, стримингова платформа DAZN предлагает украинцу 80 млн долларов за три боя. Также его вызвал на бой Мануэль Чарр.



