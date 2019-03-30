Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском расследовании» опубликуют к середине апреля

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал российское вмешательство в выборы президента США, будет опубликован к середине апреля, сообщил генпрокурор США Уильям Барр.



Почти 400-страничный доклад будет обнародован в отредактированном виде. Вымараны будут секретные данные о работе спецслужб, показания, данные перед «большим жюри», а также детали других продолжающихся расследований.



«Скоро все смогут почитать сами», — заявил Барр в письме членам конгресса.



24 марта Барр представил конгрессу короткий отчет с главными итогами доклада Мюллера. В нем говорилось, что спецпрокурор не нашел доказательств сговора команды Дональда Трампа с Россией перед выборами 2016 года. Кроме того, Мюллер отказался заключить, занимался ли Трамп воспрепятствованием правосудию; генпрокурор заявил, что не видит оснований для предъявления таких обвинений.



Демократы в конгрессе США требуют от Барра опубликовать доклад целиком ко 2 апреля. По мнению противников Трампа, Барр, назначенный на должность президентом, мог быть ангажирован при передаче главных выводов расследования.

