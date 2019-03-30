Штаб ООС: Обстановка на Донбассе обострилась

В течение минувших суток ситуация в зоне ООС значительно обострилась. Противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив 16 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и израсходовав 100 боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» враг обстрелял наших защитников семь раз: дважды – из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Широкино; из минометов калибра 82 мм – в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное; из станковых противотанковых гранатометов – возле населенного пункта Лебединское; из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Павлополь», - говорится в сообщении.



В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ" противник произвел 12 обстрелов: четыре раза – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов – в районе поселка городского типа Троицкое; трижды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты БМП-1 – вблизи населенного пункта Новоалександровка; из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров – возле села Крымское; из артиллерийских систем калибра 152 мм – вблизи города Попасная; из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Хутор Вольный; из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов – вблизи поселка Золотое-4; из стрелкового оружия – возле поселка городского типа Зайцево.



Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.



На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив шестерых оккупантов.



Также ответным огнем уничтожены зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и станция РЭБ Р-330Ж «Житель» российско-оккупационных войск.



С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.



Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

