Тишина и треники

Поскольку сегодня день тишины и все готовятся к переходу на московское время, не стану нарушать действующее законодательство. Даже, б...ть, не просите. Как правильно написано на плакате, который висит у меня возле лоукоста «АТБ» (излюбленное место тусовок пенсионеров): «Думай!». Вот я и думаю. В чем завтра пойти на выборы? Все-таки как бы решается судьба эксперимента. Первой его части. Винтажные треники с аккуратно продавленными коленными чашечками вряд ли подойдут. Хотя очень удобно.



И сколько там дойти до той школы с кабинками. Про майку-алкоголичку молчу. Таких больше не выпускают. А вот винтажные треники, как я заметил, хорошо получаются из любого, даже самого дорого китайского бренда. Хоть «Найк» там, хоть «Андер Армор». Про «Балансиагу» не скажу. Даже на «Али-экспресс» на эту марку просто заоблачные цены. Но выбор предстоит поистине исторический, впечатления будут на следующие пять лет. Галстук надевать, что ли? Так ведь не поймут. Тяжелый выбор… Вопросы, одни вопросы кругом.



Врезалась в память фраза Юлии Владимировны «тут некого дебаты», сказанная в эфире как бы Первого национального. Никто из оппонентов не пришел на акт. А Тимошенко пришла. К сожалению, партнеров для дебатов не оказалось. Свои услуги предлагали какие-то мелки пигмеи-журналисты, но Юля побрезговала.

Вторую часть плана афишировать пока не буду. Она связана с интимным актом в кабинке и логистической задачей по доставке тещи на выборы. Тут главное слепить убедительную отмазку, поскольку теща один раз голоснула в один тур и, по всей видимости, собирается повторить. Чем дальше продвигаются переговоры на тему дорогого бензина и объезда разрушенного Виталиком Шулявского путепровода, тем изощреннее становится тактика тещи.

К примеру, можно ли есть свинину в день тишины? Не будет ли это расценено как унижение чести и достоинства одного из не названных мной кандидатов? С одной стороны, свинья, конечно же, тотемное политическое животное. В книге «Тотем и табу» Зигмунда Ивановича (могу и ошибаться с отчеством) очень интересно описано, как избиратели племен с невысоким уровнем развития даже из крокодила делали священное животное. Поэтому, я считаю, нам еще здорово повезло. И все же: жарить бекон или ну его? Все такие нервные, буквально на взводе. Нет, есть и такие, которые демонстрирую буддийский пох...м. Однако и они тоже нервничают. Почему-то врезалась в память фраза Юлии Владимировны «тут некого дебаты», сказанная в эфире как бы Первого национального. Никто из оппонентов не пришел на акт. А Тимошенко пришла. К сожалению, партнеров для дебатов не оказалось. Свои услуги предлагали какие-то мелкие пигмеи-журналисты, но Юля побрезговала.Вот к чему я это все пишу? А вдруг повлияю на чей-то суверенный выбор? М...ть, как неудобно получилось. Бекон, дебаты. В сетях есть десятки тысяч постов на тему, как правильно сделать свой выбор. По-моему, меньше инструкций на тему, как обхитрить казино и сорвать жирный, истекающий евро куш. Типа надо сначала проголосовать за этого, чтобы тот не попал, а потом – раз и поставить все фишки на «зеро». У меня тоже есть хитрый план, разработанный путем глубокой аналитической проработки доступного массива психиатрической информации. Первая часть плана заключается в том, чтобы все-таки дойти до кабинки. Это, с...ка, важно. Тезис о том, что «голосуй не голосуй, все равно получишь… (нужное аккуратно вставить и заштопать)» не убеждает. И блестящие рассуждения на тему сортов дерьма тоже. Нам доверили историческую миссию сыграть в честные, демократические и абсолютно прозрачные выборы под контролем четырех наблюдателей из Иордании. Никто их не видел, но они есть. Разве можно упустить такую возможность? Нет, это было бы чистой воды преступление. Как ты потом будешь смотреть в честные глаза коту и нести бред насчет членства в НАТО? Представили себе эту душераздирающую картину? То-то же.Вторую часть плана афишировать пока не буду. Она связана с интимным актом в кабинке и логистической задачей по доставке тещи на выборы. Тут главное слепить убедительную отмазку, поскольку теща один раз голоснула в один тур и, по всей видимости, собирается повторить. Чем дальше продвигаются переговоры на тему дорогого бензина и объезда разрушенного Виталиком Шулявского путепровода, тем изощреннее становится тактика тещи. Она уже изъявляет желание голоснуть за женщину с косой, однако эти аргументы не убеждают. Суверенное право выбора, мать его… Ладно, будем разбираться по ходу пьесы.Сценарий завтрашнего дня мне, в принципе, кристально ясен. Завтра, до 20.00, главной темой всех информационных выпусков будет явка избирателей и нарушения на «выборчых дильныцях». Сразу разрушу интригу: самая высокая явка будет в Ивано-Франковске и Тернополе. А так всегда было. Там какая-то аномальная электоральная зона. Даже мертвые голосуют. И еще обязательно покончит жизнь самоубийством полицейский, охраняющий пустую избирательную комиссию. Тоже извечная загадка всех выборов. Наверное, такая тоска накатывает от вида картонных коробок и пачек бюллетеней. Каждый раз такое. Можете проверить завтра.Явка избирателей публично оглашается по состоянию на 10, 12, 16, 19 и 20 часов. Если, конечно же, не произойдет давно анонсированная кибератака Кремля на «критическую инфраструктуру выборов». На кибербезопасность во время подсчета голосов выделено около полумиллиарда гривен. Мы подготовились хорошо. Закуплены абсолютно новые коврики для мышей. Главный элемент в создании неуязвимой кибернетической защиты. Только появляется вредоносный «троян», как специально обученный человек гасит его ковриком. Поэтому тут я спокоен. Мышь не проскочит.Что же касается нарушений, то их количество и качество напрямую зависит от телеканала. Больше всего попыток подкупа честных избирателей со стороны Тимошенко, Зеленского и Гриценко будет зафиксировано на каналах «5-й», «Прямой» и «Украина». «Ньюсван», «112» и «плюсы» подробно расскажут о беспределе, творимом сами понимаете кем. И все будут ждать погромов со стороны «Национального корпуса». А чего вы хотели? Повысился градус напряжения в обществе. Дело ж к концу идет. Вот и повышенная потливость. От градуса.После восьми вечера все каналы одновременно начнут «ночь выборов». Меню эфиров неизменно: группа политологов-гопников, а также, прости Господи, социологов, станет носиться из студии в студию и обсасывать результаты экзит-полов. Сосать можно бесконечно долго, поскольку сразу пять-шесть социологических консорциумов и примерно четыре «индивидуала» (контора, работающая соло в надежде извлечь сверхприбыль) поставят свой товар на разогретый электоральный рынок. Тут будут результаты на любой вкус, поэтому гарантирован эпичный срач с цифрами. Везде на экранах будут малеваться столбики с фотками. Комбинация из трех кандидатов во всех мыслимых сочетаниях. Начнутся прямые включения из избирательных штабов кандидатов. То еще зрелище. Не понимаю, зачем растягивать этот бессмысленный дискурс на всю ночь? Уже с самого начала понятно, кто и как хочет нас на...ть. Без этого никак. Выборы – это искусство заставить поверить в существование параллельной вселенной, где законы физики основываются на стандартах НАТО. Поэтому до ночи всю эту бодягу можно не смотреть. Спокойно снять любимые треники и дождаться неизбежного рассвета.