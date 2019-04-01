Счетчики банкнот, шредеры и ламинаторы — необходимые помощники в любом офисе

Помимо принтеров, компьютеров и стандартной офисной техники существует ряд важных и полезных устройств. Среди них мы отдельно выделим такие предметы как счетчики банкнот, уничтожители бумаги и ламинаторы. Данные устройства требуют внимательного подхода в их подборе.



Как в любой технике существуют ключевые параметры, на которые стоит в первую очередь обращать внимание. Рассмотрим детальнее особенности выбора данной техники.

Наиболее важные параметры выбора счетчика банкнот.

Основное назначение купюросчетных машинок — подсчет и одновременно проверка купюр на подлинность. Для того, чтобы купить счетчик банкнот с нужным функционалом, стоит учитывать следующее:

Качественный пересчет и разделение купюр новых и разной степени изношенности. Данный параметр обусловлен количеством роликов, разделяющих банкноты и в целом конструкцией разделяющего купюры механизма. Данный параметр особенно актуален при выборе счетчика банкнот для обменного пункта или подобного рода организаций (хорошо реализовано в моделях BCASH 6500T, BCASH 8500T).

По возможности максимальная проверка на подлинность (фальшивые банкноты). Рекомендовано, чтобы устройство было оснащено минимум двумя видами детекции фальшивок — по ультрафиолетовым и магнитным меткам. Это минимальный набор видов проверки, который стоит рассматривать (хорошо реализовано в моделях BCASH K-2820, PRO 40 UMI).

Наиболее важные параметры выбора шредера.

Уничтожитель бумаги предназначается для сохранения информации и различного рода данных в рамках предприятия. Если поставлена задача купить уничтожитель бумаги, то в первую очередь стоит ориентироваться на следующее:

Количество уничтожаемых листов за раз и непрерывность работы. В зависимости от нагрузки и количества пользователей данный параметр шредер может быть соответствующей мощности. Для базовых задача подойдет около 7-12 уничтожаемых листов за раз. Для более активной работы стоит выбирать модели с мощностью 15-25 листов бумаги за раз (модели Agent 115X, HSM Shredstar X13).

Степень секретности (фрагмент порезки). Этот параметр определяет, на какие кусочки будут измельчены документы. Оптимальнее всего — это уровень секретности от 3 до 5.

Наиболее важные параметры выбора ламинатора.

Ламинатор позволяет сохранить документ или же защитить его от внешней среды — пыли, грязи и влаги. Вне зависимости от задачи купить ламинатор стоит с учетом таких параметров:

Максимальная плотность пленки. Большинство задач перекрывают ламинаторы с диапазоном пленок от 60 до 125 микрон. В ситуациях, когда нужно добавить жесткости материалу есть смысл рассматривать модели с плотностью пленки до 250 микрон.

Скорость ламинации. Высокую скорость ламинации стоит выбирать в ситуациях, когда необходимо ламинировать большое количество материала в относительно короткий срок.

Перечисленные особенности выбора техники стоит учитывать в первую очередь. В случае, если возникают какие-либо вопросы — рекомендуем обратиться к специалистам «А-Техно». Большой опыт работы (более 13 лет) в сфере импорта, продаж и сервиса данного оборудования позволят подобрать оптимальное решение для любой задачи.