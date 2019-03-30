Джордж Клуни встал на защиту геев

Голливудский актер Джордж Клуни призвал бойкотировать принадлежащие властям Брунея отели, так как государство вводит смертную казнь за однополые связи. Статью на эту тему он опубликовал на портале Deadline.



В тексте артист пояснил, что с 3 апреля в стране вступит в силу закон, согласно которому геев будут забивать камнями. Он напомнил, что Бруней, несмотря на малую численность населения, входит в пятерку богатейших государств, а брунейский султан является одним из самых обеспеченных людей в мире.



Клуни перечислил девять гостиниц, подконтрольных властям страны, и попросил читателей бойкотировать их. «Это хорошие отели. Люди, которые там работают, добры и отзывчивы и не имеют никакого отношения к владельцам этих объектов. Но давайте поясним, что каждый раз, когда мы останавливаемся там, проводим встречи или обедаем, мы вкладываем деньги прямо в карманы людей, которые решают закидывать камнями и забивать своих граждан за то, что они геи или обвиняются в прелюбодеянии», — написал актер.

