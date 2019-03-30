Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри, графство Эссекс. Об этом сообщает Reuters.



На отпевании присутствовали только близкие Флинту люди, но служба транслировалась через динамики на улицу.



Траурная церемония сопровождалась фанатами, которые по просьбе группы приехали «веселиться и пошуметь» в честь покойного. Всем, кто пришел отдать дань уважения звезде Firestarter, предлагали бесплатно нанести грим на лица, а также татуировки.



Конный катафалк был украшен яркими оранжевыми цветами с надписями Keef и Chief («Кит» и «Главный»). Гроб украшали флуоресцирующий зеленый микрофон Флинта и элегантная композиция из белых и красных роз.

