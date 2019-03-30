Украина ночью перейдет на летнее время

Переход на летнее время в 2019 году в Украине должен состояться в последнее воскресенье марта. Украинцы потеряют час сна переведя стрелки часов на один час вперед, сообщает УНН.



Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.



Как сообщалось, сомнолог Юрий Погорецкий считает, что перевод часов с зимнего на летнее время увеличивает риск возникновения инсультов и инфарктов, а также бессонницы и депрессии.



Напомним, Европейский парламент большинством голосов поддержал законопроект об отмене перехода между летним и зимним временем с 2021 года.

