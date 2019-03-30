«А говорили, что под дулами автоматов только сепаратисты голосуют»: украинцы шокированы выходом «Альфы» на улицы городов

На улицы украинских городов уже 30 марта выведен спецназ СБУ в связи с президентскими выборами. О появлении бойцов «Альфы» в общественных местах украинцев в Facebook предупредила пресс-служба СБУ.

Действия подконтрольной Президенту Службы безопасности Украины повергли в шок простых украинцев, пишет УраИнформ. Вывод спецназначенцев «Альфы» на улицы городов в день выборов они расценили как беспрецедентный инструмент запугивания. Пользователи соцсетей пишут, что власть Украины повторяет опыт сепаратистов, устраивая голосование «под дулами автоматов». "

А говорили, что голосуют под дулами автоматов только сепаратисты«, — напоминает Dennis Samar.

Другие комментаторы указывают на «понижение» спецназначенцев до уровня патрульной полиции и советуют им лучше Свинарчука (Олег Свинарчук- Гладковский — соратник Петра Порошенко, фигурант громкого скандала с коррупцией в оборонной сфере) поймать, а не людей контролировать.

«Альфа это же отряд для борьбы с террористами. А теперь они улицы патрулируют. Понижение на работе», «Свинарчука словите».

«Почему Альфа? Их местонахождение должно быть совершенно в других местах. Мое личное мнение — запугивание населения. Когда выбирали Порошенко 5 лет назад Альфа по городу не бегала».

При этом комментаторы отмечают, что даже «Альфа» не поможет снизить явку и любые попытки сфальсифицировать выборы будут иметь реакцию со стороны людей.