Гройсман: "Позиция правительства четкая - открытые и демократические выборы"

Основная задача Правительства во время двух избирательных кампаний - гарантировать проведение свободного и демократического избирательного процесса и обеспечить устойчивое экономическое развитие страны



Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями Международного республиканского института, Европейской сети организаций наблюдения за выборами (ENEMO) и Национального демократического института. Они будут выполнять миссию наблюдателей на президентских выборах в Украине - вместе с зарегистрированными ЦИК 2344 международными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кабмина.



Премьер подчеркнул, что Украина и украинское правительство открытые демократическому миру и твердо стоят на позициях необратимости реформ.



"Важно, чтобы выборы и президента, и парламента прошли прозрачно, открыто и демократично. Это фундаментально важно. Успех будет тогда, когда воля народа будет реализована в результате честных выборов. Это укрепит нашу демократию, - сказал Гройсман. - Первый этап подготовки к процессу осуществлено. Правительство в своих полномочиях имеет четкие функции - по материально-техническому обеспечению в первую очередь. Позиция правительства четкая - открытые и демократические выборы".



Отдельно глава правительства коснулся вопроса безопасности.



"Все должны действовать в рамках законов Украины. Мое требование четкое: если будут проявления нарушения закона или попытки вмешаться в процесс, они должны быть немедленно прекращены силами МВД, Национальной полиции", - отметил премьер-министр.



Глава Правительства обратил внимание и на существующие внешние угрозы - прежде всего в контексте попыток России вмешаться в украинский избирательный процесс. В частности, в правительстве не исключают, что Россия может прибегнуть к эскалации на Донбассе или в Азово-Черноморском регионе, продолжать активное распространение фейков и откровенной дезинформации для воздействия на настроения избирателей.



"Россия пытается вмешиваться в избирательный процесс, используя различные инструменты. Специальные службы этим занимаются", - подытожил Гройсман.

