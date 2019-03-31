Посол США призвала украинцев на выборах решить судьбу страны

Посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что сегодня, 31 марат, в день выборов президента все украинцы воспользуются правом выбора будущего для своей страны. Об этом она сообщила в Twitter.



Дипломат отметила, что сегодня очень значимый день для демократии страны.



"В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины идут на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, обладающие избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны", - подчеркнула она.

